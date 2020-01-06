شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا لمواجهة زيسكو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، استئناف التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وكان الزمالك قد حقق الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد غزل المحلة، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
ويبدأ الفريق استعداداته لمواجهة زيسكو بطل زامبيا، في المباراة المقرر إقامتها الجمعة المقبل، على استاد السلام، وذلك ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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