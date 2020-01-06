شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة ٤ وزراء لحضور حفل «كاف» بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجهت اللجنة المنظمة لحفل الأفضل في أفريقيا ٢٠١٩، والذي تستضيفه مدينة الغردقة مساء الثلاثاء، الدعوة لعدد من الوزراء لحضور الحفل المقرر إقامته في سهل حشيش بمدينة الغردقة، الثلاثاء.

ودعت اللجنة المنظمة كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشـباب والرياضة، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وأسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، كما يحضر عدد من نجوم الكرة المصرية والفن، في مقدمتهم حسن شحاتة وهاني أبوريدة ويسرا وليلى علوي، ووحيد حامد، ورجال أعمال ومستثمرين سياحين.

فيما يصل السويسرى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إلى مدينة الغردقة لحضور حفل «كاف» لتوزيع جوائز أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2019، والتي يتنافس عليها اللاعب السنغالي ونجم ليفربول ساديو ماني، والنجم المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول، والجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي.