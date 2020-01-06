شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم العالم في كرة القدم يلتقون طلبة جامعة القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نظم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» جلسة لنجوم كرة القدم العالميين المدعوين للمشاركة في حفل أفضل لاعب أفريقي، مع طلبة جامعة القاهرة، وكان من بين الحضور الفرنسي دجوركاييف، وأحمد حسام ميدو.

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وفي الثانية والنصف ظهرا، تقام مباراة الأساطير عند سفح الأهرامات، ويتنافس خلالها نجوم العالم مع نجوم الكرة المصرية والأفريقية.

والنجوم المدعوين للحفل هم: البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا، والإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو.

ويقام حفل الأفضل في إفريقيا لكرة القدم لعام ٢٠١٩،غدًا الثلاثاء، بمنطقة سهل حشيش في الغردقة.