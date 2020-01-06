شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يبدأ برنامج العلاج الطبيعي بعد جراحة وتر أكيلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير، لاعب الفريق، بدأ المرحلة الأولي من تدريبات العلاج الطبيعي في ألمانيا، بعد جراحة وتر أكيلس التي خضع لها.

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وأوضح «محمود»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب سيستمر في أداء برنامج خفيف للعلاج الطبيعي في ألمانيا لمدة ١٠ أيام قبل العودة إلى القاهرة.

وأشار إلى أنه يطمئن على اللاعب بشكل دوري منذ إجراء الجراحة، وقبل عودته للقاهرة لاستكمال العلاج الطبيعي، ثم السفر إلى ألمانيا مرة أخرى بعد شهر ونصف لبدء مرحلة التأهيل.

كان سعد سمير، مدافع الفريق قد تعرض لقطع في وتر أكيلس، أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا، وقام بإجراء جراحة ناجحة تحت إشراف الطبيب الألماني ماركوس فولتر.