شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد موقف مروان محسن من رحلة الأهلي إلى زيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يجري مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، أشعة على منطقة وجه القدم؛ لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إف سي مصر أمس الأحد.

وأوضح الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن مروان محسن تعرض لكدمة في وجه القدم في مباراة أمس، وستحدد الأشعة التي سيخضع لها اليوم حجم الإصابة، ومدى إمكانية لحاقه بمباراة بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر فد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.