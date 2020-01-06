شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُقيد «كهربا» في قائمته الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الإداري للفريق سيقوم اليوم الإثنين بإجراءات قيد محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب وسط الأهلي، في القائمة الإفريقية للفريق.

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وأوضح «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، المدير الفني، قرر قيد اللاعب المنضم في انتقالات يناير الجاري بقائمة الفريق الإفريقية.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان كهربا قد شارك في مباراة الفريق أمس أمام نادي «إف سي مصر» والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الممتاز.