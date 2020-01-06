كاير على رادار ميلان الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

كشف موقع غول الايطالي أن نادي ​ميلان​ يرغب في الحصول على خدمات مدافع نادي ​أتالانتا​ والدولي الدنماركي ​سيمون كاير​ Simon Kjær خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية الحالية.



وأشار الموقع إلى أن رحيل كاير عن صفوف أتالانتا خلال الفترة الحالية بات أمرًا شبة مؤكدا، وهو ما لفت إليه وكيل أعمال اللاعب مؤخرا، قائلا أن كاير ليس ضمن حسابات المدرب غاسبيريني، وقد يرحل بنسبة كبيرة في الميركاتو الحالي.

وإنضم كاير إلى أتالانتا قادما من إشبيلية، ولعب في ​الدوري الايطالي​ سابقا مع باليرمو وروما.