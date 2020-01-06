شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى قائمة المصري استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتضم قائمة الفريق 20 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.

خط الدفاع : كريم العراقي ، سعيدو سيمبوريه ، عمر كمال ، بهاء مجدي ، خالد مصطفى.

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خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، حسن علي ، اسلام عطية ، محمد جابر ، أحمد عادل ميسي ، حجاج عويس ، أيمن ندا ، مفتاح طقطق ، أحمد ياسر.

خط الهجوم : محمود وادي ، الايفواري شيخ موكورو الذي تم ضمه للمعسكر لتجهيزه للمباريات القادمة في حالة رفع الايقاف عنه من قبل الاتحاد الدولي بعدما أنهت إدارة النادي المصري كافة الإجراءات في هذا الشأن مع ناديه السابق”هلال الأُبيض” السوداني.

ويدخل المصرى المباراة فى المركز التاسع بجدول الدورى برصيد 14 نقطة جمعهم الفريق بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 4 مباريات وخسر مثلهم وتعادل فى لقاءين ، احرز لاعبوه 10 أهداف ومنى مرماه بـ8 أهداف .

ويعد الموسم الحالى أسوأ بداية لفريق المصرى منذ فترة طويلة بعدما كان احد فرق المقدمة فى العقد الأخير وتحديدا منذ أن تولى حسام حسن قيادة الفريق فنيا والفريق دائم المشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية ، ثم جاء إيهاب جلال الذى صنع جيل جديد للبورسعيدية بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الذين شاركوا معه فى المقاصة أو الزمالك بالإضافة لتصعيد عدد من ناشئ النادى مثل كريم العراقى الظهير الأيمن وحسن على الظهير الأيسر .