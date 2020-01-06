شكرا لقرائتكم هداف أسوان: لم أقلد جوميز احتفل بأهدافي على طريقة تماسيح النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الصباحي هداف فريق أسوان أنه لم يحتفل على طريقة جوميز نجم الهلال السعودي، بعد هدفه الذي سجله بشباك طنطا في الجولة العاشرة بمسابقة الدوري الممتاز والتي استضافها استاد طنطا الرياضي، حيث سجل الصباحي هدفين أسوان في شباك أحفاد السيد البدوي، لينتزع نقطة ثمينة لأبناء الجنوب في رحلة البقاء بدوري الأضواء والشهرة.

وقال الصباحي في تصريحات خاصة لـ الخليج 365: لم أحتفل على طريقة جوميز، احتفلت بهذه الطريقة بسبب لقب تماسيح النيل، وأردت أن يكون احتفالي على طريقة التماسيح تقديراً لفريق أسوان.

وأضاف هداف أسوان: مازالت لدينا الفرصة للبقاء في الدوري العام ونقاتل للاستمرار تحت الأضواء، ومع تدعيمات يناير سيظهر الفريق بشكل أفضل، ولا ينقصنا سوى التوفيق لتحقيق هدفنا.

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ويستعد أسوان لمواجهة الجونة، غداً الثلاثاء في إطار منافسات الجولة 12 من عمرالمسابقة المحلية، والتي يستضيفها استاد أسوان الرياضي، ويطمح عبد العاطي في استغلال الامكانيات المتاحة لديه لحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام الجونة متسلحاً بعامل الأرض، خاصة بعدما أعلن استكمال مسيرته مع الفريق الأسواني لنهاية الموسم طالما أن إدارة النادي تتمسك ببقاءه.

و يعاني أسوان من الإصابات التي عصفت بنجوم الفريق، حيث تعرض ثنائي هجوم أسوان أوميد أوكري وأحمد عبد الظاهر لإصابة القطع في الرباط الصليبي، وهو ما دفع إدارة الفريق للبحث عن مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي.

كما يعاني أبناء الجنوب من نقص الموارد المادية في ظل حاجته لدفع مستحقات اللاعبين وضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق خلال ميركاتو يناير، وهو ما دفع الإدارة لطلب استعارة حازم مرسي مهاجم النادي الاسماعيلي الصاعد مجاناً نظراً للظروف المادية لأبناء الجنوب.