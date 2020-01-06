شكرا لقرائتكم "الطائرة" يقرر السماح لحاملى بطاقات الاتحاد بحضور تصفيات أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال الرئيس ، على السماح لحاملى بطاقات الإتحاد لحضور مباريات منتخب الرجال فى تصفيات أفريقيا التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة بدءا من غدا و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، و طالب الإتحاد جميع الاندية التى يرغب منتميها الحضور لمؤازرة منتخب مصر بإعداد كشف بالأسماء ومختوم من النادى وإرساله الى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة بحد أقصى اليوم الذى يسبق المباراة لتسليمة للجهات الأمنية ،كما يجب على كل نادى الحضور بالذى الخاص بناديهم والدخول فى مجموعات.

من المقرر أن يلتقى منتخب مصر لرجال الطائرة مع الجزائر غدا ثم غانا يوم 8 و تونس يوم 9 وأخيرا الكاميرون يوم 11 من الشهر نفسه، حيث عادت البعثة إلى القاهرة فجر الخميس بعد ختام معسكر بلغاريا .

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وتضم القائمة كلا من ، عبد الله عبد السلام وحسام يوسف و أحمد صلاح و هشام يسرى و محمد عادل و محمد محسن و رشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و أحمد سعيد و عمر نجيب و مصطفى عبد الرحمن و أحمد ضياء و محمد رضا و شريف على .

فيما يضم الجهاز الفنى كلا من، جيدو فيرميلن مديرا فنيا وأحمد عاشور مدرب عام و سامح ظلام إصابات ملاعب و تأهيل و أحمد سعودى طبيب و هاين أدولف لياقة بدنية و ماتشيك ماريك أحصائى و هانى فكرى مدير ادارى وحسن عابد مدير ادارى المنتخبات وشريف الشمرلى مدير المنتخبات.

وخسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو أمام نظيره البلغارى فى مباراتين بنتيجة 3 / 1 بعدما خسر أمام بلجيكا بنتيجة 3/1 فى ثاني الوديات التى جمعت المنتخبين الأحد ب الماضى عد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس فى المعسكر الذى أقيم على أرضه .