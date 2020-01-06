شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يستعد لمواجهة إنبي بمعسكر مغلق فى القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول للاتحاد السكندري على السفر إلى القاهرة اليوم والدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعدادا لمباراة إنبي المقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب بتروسبورت ، مفضلا الإبتعاد عن سوء الأحوال الجوية فى الإسكندرية حيث تتعرض عروس البحر الأبيض المتوسط لنوة أعياد الميلاد شديد البرودة بالإضافة لهطول الأمطار .

اختار طلعت يوسف 22 لاعبا استعداداً لمباراة إنبي وهم عماد السيد و محمود الزنفلى و عمرو خليل ومحمد أنور وإسلام جمال وويلسون ومحمود رزق وصبرى رحيل والسيد سالم و محمود شعبان و أسامة العزب ومروان عطيه وأحمد حجى وهشام محمد وأحمد راشد وأحمد نبيل مانجا وأحمد رفعت وأيمن غباشى ومحمد جدو وخالد قمر ورزاق سيسيه وإيمانويل أوكوى ، بينما يغيب عن الفريق صبحى سليمان ونور السيد وخالد الغندور.

وتاكد استمرار غياب نور السيد عن الفريق أمام انبى حيث مازال اللاعب يعانى من مزق خفيف بالعضلة الضامة ، بينما تأكد غياب خالد الغندور الذى يعانى من بعض الآلام فى أنكل القدم ، كما نجح الجهاز الطبى فى تجهيز أحمد نبيل مانجا والعودة للتدريبات الجماعية.

فى الوقت نفسه طلب مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مخاطبة الأندية بالأعداد المصرح لها بالتواجد فى المدرجات، خاصة أن هناك مباريات يتواجد بها أعداد جماهيرية كبيرة وأخري لا يوجد بها إلا مئات فقط وطلبوا ضرورة وضع عدد معين لجميع الأندية للتواجد فى المدرجات.

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وتسببت الأخطاء التحكيمية فى إشعال ثورة غضب للأندية خلال منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، حيث تزعم ناديا الاسماعيلى والاتحاد السكندرى قائمة أكثر الأندية تضرراً من التحكيم خلال هذه الجولة .

وأرسلت إدارة الاتحاد السكندرى احتجاجاً للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراته الأخيرة أمام نادى المقاولون العرب، بقيادة الحكم محمد معروف، والذى لم يكن موفقاً هو وطاقم التحكيم، على حد تعبير مسئولى زعيم الثغر، كما اتخذ طاقم الحكام العديد من القرارات التى أضرت بالفريق، وأبرزها على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح وواضح فى بداية اللقاء لصالح الاتحاد السكندرى بداعى تسلل اللاعب خالد قمر، ما أثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة.

وتواصل محمد مصيلحى، رئيس النادى، بمسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام وعبر عن استيائه الشديد من استمرار الأخطاء التحكيمية والمستوى غير المقنع للتحكيم المصرى خلال الموسم الحالى، وتحديداً خلال مواجهات نادى الاتحاد السكندرى السابقة نهاية بمباراة المقاولون.