شكرا لقرائتكم هانى أبو ريدة وأحمد أحمد في استقبال انفانتينو بمطار القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وهاني أبوريدة عضو مجلس فيفا، علي استقبال جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة بمطار القاهرة الدولي فور وصوله لحضور مباراة الأساطير اليوم. وأكد شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة لاتحاد الكرة، أن انفنانتينو يصل القاهرة الواحدة ظهر اليوم ويتوجه الي منطقة الأهرامات مباشرة لحضور مباراة الأساطير قبل أن يعود برفقة مسئولي كاف لحضور احتفالية جوائز الأفضل التي ستقام مساء الثلاثاء بالغردقة.

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