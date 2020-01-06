شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يفكر فى إعارة أيمن حفني بالميركاتو الشتوي.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو مصر المقاصة، إعارة أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق لمدة 6 أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتى نهاية الموسم، فى حالة عدم فتح الباب نحو زيادة مقاعد الاستبدال للأندية، وذلك بعدما خاض أيمن حفنى برنامجًا خاصًا خلال الفترة الماضية لتجهيزه للعودة للمشاركة فى المباريات فى المرحلة المقبلة بعد غيابه عن المُشاركة مع الفريق منذ ضمه من الزمالك.

وانضم أيمن حفنى إلى مصر المقاصة فى الصيف الماضى قادمًا من الزمالك مقابل 3 مليون جنيه ولكن لم يتمكن من المُشاركة مع الفريق الفيومى، نظراً لاكتمال قائمة فريقه واستنفاذ النادى الفيومى لأعداد الاستبدال المتاحة لكل فريق حيث منح اتحاد الكرة الحق لكل نادى فى استبدال 5 لاعبين خلال فترتى القيد الصيفية والشتوية واستنفذ الفريق الفيومى ذلك العدد لذا لم يتمكن جهاز المقاصة من قيد اللاعب ضمن قائمة الفريق لذا لم يشارك فى أية منافسات رسمية مع الفريق منذ ضمه من الزمالك.

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وشهدت الساعات الماضية، إعلان طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش، رغبته، فى ضم اللاعب من صفوف المقاصة إلى فريقه، وأكد مصدر مسؤول بالمقاصة إن إدارة النادى ترحب بإعارة أيمن حفنى حال عدم زيادة مقاعد الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية إلا إنه حتى الآن تأمل إدارة الفريق الفيومى فى موافقة اتحاد الكرة على زيادة مقاعد الاستبدال فى شهر يناير الجارى من أجل قيد اللاعب بعد إعداده بأفضل صورة فى المرحلة الماضية للعودة للمشاركة فى المباريات.

ولعب أيمن حفنى من قبل للمقاصة وطلائع الجيش والأهلى الليبى قبل أن ينضم لصفوف الزمالك قبل عودته فى الصيف الماضى إلى الفريق الفيومى، ولكن جاءت مسألة عدم قيده لتتوقف مسيرته بشكل مؤقت انتظاراً لحل أزمته خلال الشهر الجارى برحيله معاراً من النادى الفيومى من أجل المُشاركة فى المتبقى من الموسم مع أحد أندية الدورى بعد تلقيه عددا من العروض.