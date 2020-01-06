شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يفكر فى إعارة أيمن حفني بالميركاتو الشتوي.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو مصر المقاصة، إعارة أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق لمدة 6 أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتى نهاية الموسم، فى حالة عدم فتح الباب نحو زيادة مقاعد الاستبدال للأندية، وذلك بعدما خاض أيمن حفنى برنامجًا خاصًا خلال الفترة الماضية لتجهيزه للعودة للمشاركة فى المباريات فى المرحلة المقبلة بعد غيابه عن المُشاركة مع الفريق منذ ضمه من الزمالك.
وشهدت الساعات الماضية، إعلان طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش، رغبته، فى ضم اللاعب من صفوف المقاصة إلى فريقه، وأكد مصدر مسؤول بالمقاصة إن إدارة النادى ترحب بإعارة أيمن حفنى حال عدم زيادة مقاعد الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية إلا إنه حتى الآن تأمل إدارة الفريق الفيومى فى موافقة اتحاد الكرة على زيادة مقاعد الاستبدال فى شهر يناير الجارى من أجل قيد اللاعب بعد إعداده بأفضل صورة فى المرحلة الماضية للعودة للمشاركة فى المباريات.
ولعب أيمن حفنى من قبل للمقاصة وطلائع الجيش والأهلى الليبى قبل أن ينضم لصفوف الزمالك قبل عودته فى الصيف الماضى إلى الفريق الفيومى، ولكن جاءت مسألة عدم قيده لتتوقف مسيرته بشكل مؤقت انتظاراً لحل أزمته خلال الشهر الجارى برحيله معاراً من النادى الفيومى من أجل المُشاركة فى المتبقى من الموسم مع أحد أندية الدورى بعد تلقيه عددا من العروض.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر المقاصة يفكر فى إعارة أيمن حفني بالميركاتو الشتوي.. اعرف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.