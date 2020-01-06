شكرا لقرائتكم اتحاد السلاح المصري يعلن قائمة المشاركين فى بطولة كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلن مسئولو اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى من قبل عن قائمة اللاعبات المشاركات فى بطولة كأس العالم لسيف المبارزة المقررإقامتها بدءا من الخميس القادم وحتى السبت في كوبا .

وضمت قائمة اللاعبات كلا من ، أية مهدى و ناردين إيهاب و سارة نونو و شيرويت جابر ، حيث أكد أيمن غنيم المدير الإدارى لمنتخبات السلاح على سفر البعثة فجرالثلاثاء .

حصل محمد حمزة لاعب منتخب السلاح مؤخرا على المركز الـ 12 فى كأس العالم بإيطاليا ، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الإتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى .

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توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش ، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا .

كما توجت مصر بلقب بطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين برصيد ٤٧ ميدالية متنوعة.فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

يسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، حيث تجدر الإشارة إلى فوزأيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوزعلى بطل امريكا بنتيجة 15 / 12 فى مباراة النهائى .

يتواجد حاليا منتخب سيف المبارزة رجال فى معسكرمغلق بألمانيا استعدادا لكأس العالم المقررانطلاقه الخميس القادم أيضا على صعيد الفردى و الفرق والذى يضم فى صفوفه اللاعب أيمن فايز صاحب ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة .