شكرا لقرائتكم حسين الشحات يرفض الاستسلام للغياب عن الأهلي فى زيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول حسين الشحات، لاعب الأهلي، العودة سريعاً للملاعب من خلال تدريباته العلاجية، تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل وتوماس بنيكل مدرب الأحمال، حيث أكد الجهاز الطبي للأهلي أن حسين الشحات مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من آلام العضلة الضامة التي تسببت في غيابه عن آخر مباراتين للأهلي في الدوري، وتهدد لحاقه أيضا برحلة الأهلى إلى زيمبابوي .

فيما أدى محمود متولي، مدافع الفريق برنامج تدريبي منفرد صباح اليوم الإثنين تحت إشراف توماس بنيكل مدرب الأحمال بالفريق.

وحرص الجهاز الفني للأهلى بقيادة رينيه فايلر المدير الفني على وضع برنامج بدني منفرد لمتولي اليوم وغدا على ملعب التتش، ويأتي البرنامج البدني الذي يخضع له اللاعب في ظل الراحة السلبية للفريق ضمن إعادة تجهيزه على النحو الأمثل بعد عودته مؤخرا من إصابة طويلة بتمزق في العضلة الخلفية .

وشارك محمود متولي مدافع الفريق في مباراة الفريق أمام نادي إف سي مصر أمس والتي فاز الأهلي فيها بنتيجة 3/1.

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ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.

ومنح الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السوداني بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثي على حجز بطاقة التأهل لربع النهائي