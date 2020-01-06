شكرا لقرائتكم رئيس المقاولون العرب يتدخل لحل أزمة محمد طلعت مع سموحة وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب مع فرج عامر رئيس نادي سموحة، من أجل حل أزمة إيقاف محمد طلعت لاعب الذئاب ودياً، دون أن يتعرض مهاجم المقاولون للإيقاف بسبب مستحقات النادي السكندري لدى اللاعب والتي تقدر بـ 762 ألف جنية.

وقال رئيس المقاولون في تصريحات لـ "الخليج 365": بالتأكيد اللاعب أخطأ في التوقيع لنادي آخر في ظل توقيعه لنادي المقاولون، إلا أن سموحة أيضاً أخطأ بالتفاوض مع لاعب دون الرجوع لناديه.

أضاف محسن صلاح: تواصلت مع المهندس فرج عامر بشكل شخصي لإنهاء الأزمة ودياً دون أن يتعرض اللاعب لعقوبة الإيقاف ومازلت أنتظر رده.

وأعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة أن لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة عاقبت محمد طلعت مهاجم المقاولون الحالى بالإيقاف مدة ستة أشهر لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وتوقيع عقوبة مالية عليه بالإضافة إلى رده مبلغ 765 ألف جنيه قيمة مقدم التعاقد الذى حصل عليه من النادى السكندري .

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كانت إدارة سموحة قد طالبت اللاعب برد قيمة مقدم التعاقد بالإضافة إلى إيقاف اللاعب لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وهى الشكوى التى تقدم بها مسئولى النادى السكندرى لإتحاد الكرة فى وقت سابق للفصل فيها .

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 26 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 30 نقطة، والذى وسع الفارق بينه وبين المقاولون بعد فوزه فى مباراة الأمس على إف سى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف لينفرد بالقمة، كما يحتل ذئاب الجبل المركز الثاني أيضاً خلف الأهلي كأقوى خط دفاع حيث لم تستقبل شباكه سوى 7 أهداف حتى الآن.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة النحاس، فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف كثانى أقوى خط دفاع فى مسابقة الدورى العام بعد النادى الأهلى الذى لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.