شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: جهاز الأهلي الإدراى ينهي إجراءات قيد كهربا بالقائمة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الإداري للفريق يقوم اليوم الإثنين، بإنهاء إجراءات قيد محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب وسط الأهلي في القائمة الإفريقية للفريق ، موضحاً أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، المدير الفني، قرر قيد اللاعب المنضم في انتقالات يناير الجاري بقائمة الفريق الإفريقية .

ويستعد الأهلي خلال الفترة الحالية لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

وكان كهربا قد شارك في مباراة الفريق أمس أمام نادي "إف سي مصر" والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الممتاز .

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أنهى النادي الأهلي إجراءات قيد محمود كهربا فى صفوف القلعة الحمراء رسمياً بعد سداد المتأخرات.

وتواجد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادي الأهلي فى مقر اتحاد الكرة أمس الأحد، لإنهاء إجراءات قيد كهربا بعدما تمسك مسئولو اتحاد الكرة بالحصول على المستحقات المتأخرة لدى النادى الأهلى قبل قيد محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى فى القائمة، وذلك قبل مباراة إف سى مصر فى الجولة الـ12 بالدورى على استاد القاهرة .

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلى كان مطالبا بسداد 8 ملايين جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة من قيد بعض اللاعبين بجانب 3 % من قيمة عقد اللاعب، بخلاف نصيب اتحاد الكرة من عائد البث الفضائى للأهلى وتقدر نسبة الجبلاية بـ15% من العائد.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة، أول أمس، وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا جناح الأهلى الجديد من أفيش البرتغالى، ليتم إنهاء الجدل حول هذا الأمر، على أن يتم قيد اللاعب رسميا فى قائمة الأهلى الشتوية اليوم الأحد ليصبح من حقه المشاركة فى مباريات الدورى اعتبارا من مباراة اليوم أمام نادى مصر فى الأسبوع الـ12.