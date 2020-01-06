شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يداوي جراحه على حساب نادي مصر فى الجولة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق المقاولون العرب استعداداته لمواجهة نادي مصر، المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد الكلية الحربية، بدون راحة، عقب تعادل ذئاب الجبل في مباراة المقاصة بهدف لمثله، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويدرس عماد النحاس الأخطاء التي وقع فيها مدافعو ذئاب الجبل خلال المباراة ليسقطوا في فخ التعادل بعدما تقدموا بهدف خلال اللقاء على أبناء الفيوم وفرضوا سيطرتهم خلال أغلب دقائق المباراة .

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ومن المقرر أن يعقد عماد النحاس المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين لحثهم على استعادة روح الانتصارات، خاصة وأن المنافسة ما زالت مشتعلة في ظل مطاردة الزمالك لذئاب الجبل، بعد وصول أبناء ميت عقبة إلى المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 21 نقطة، كما يتبقى للفريق الأبيض مباراة مؤجلة .

ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتى محمد سمير مدافع الفريق وسيف الجزيري فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف لكل منهم.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة النحاس، فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف كثاني أقوى خط دفاع في مسابقة الدوري العام بعد النادي الأهلي الذي لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.