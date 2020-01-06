غياب محمد صلاح عن حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا غدا

تأكد غياب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي رسميًا عن حضور حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2019 غدًا الثلاثاء في مدينة الغردقة وفقا لتقارير صحفية عالمية.

حيث أكد نيل جونز مراسل موقع جول العالمي في ليفربول غياب محمد صلاح عن حفل توزيع جوائز الأفضل إفريقيًا غدًا، وأنه لن يتوجه لمدينة الغردقة لحضور الحفل.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أبرزت احتمالية غياب محمد صلاح عن حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2019، والتي تتضمن جائزة أفضل لاعب ، غدًا والتي ستقام في مدينة الغردقة.

وكان صلاح قد دخل في قائمة الترشيحات النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، مع ساديو ماني زميله في ليفربول، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وتشير التسريبات إلى احتمالية فوز ماني بالجائزة.