بعد كهربا.. شوبير يثير الجدل بشأن صفقة الأهلي الثانية

أثار الإعلامى أحمد شوبير الجدل بعد كتابته لمنشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" بشأن صفقة الأهلي الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وألمح شوبير إلى إمكانية تعاقد الأهلي مع النجم السوري الدولي عمر السومة، مهاجم نجم أهلي جدة السعودي في يناير الجاري.

ونشر شوبير "انفوجراف" تناول مشوار السومة في كرة القدم، على رأسها حصوله على لقب هداف الدوري السعودي 3 مرات مع فريقه أهلي جدة ، وتحقيقه للقب الدوري السعودي وبطل الكأس والسوبر السعودي .

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وعلّق الإعلامي على الصورة قائلاً: ""هل يكون عمر السومة الصفقة الثانية للأهلي؟".

وفي الساعات الماضية، تحدثت وسائل إعلامية عن اقتراب الأهلي من التعاقد مع السومة، الذي طلب الرحيل بعد تعاقد قلعة الراقي، مع الألماني ماركو مارين.

ويلعب السومة (30 عاناً) في صفوف الأهلي السعودي، منذ صيف عام 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي، ونجح في تسجيل 149 هدفًا خلال 163 مباراة.

وكان الأهلي قد نجح في الحصول على خدمات اللاعب محمود كهربا، لاعب الزمالك السابق، مستغلاً أزمته مع القلعة البيضاء وسفره لخوض تجرة احترافية في صفوف نادي أفيس البرتغالي.