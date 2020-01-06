شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى فى معسكر "قاهرى" بـ22 لاعبا استعداداً لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول للاتحاد السكندرى على السفر إلى القاهرة اليوم والدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعداداً لمباراة إنبى، المقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب بتروسبورت، مفضلا الابتعاد عن سوء الأحوال الجوية فى الإسكندرية، حيث تتعرض عروس البحر الأبيض المتوسط لنوة أعياد الميلاد شديد البرودة بالإضافة لهطول الأمطار.

واختار طلعت يوسف 22 لاعباً استعداداً لمباراة إنبى وهم: عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل ومحمد أنور وإسلام جمال وويلسون ومحمود رزق وصبرى رحيل والسيد سالم ومحمود شعبان وأسامة العزب ومروان عطية وأحمد حجى وهشام محمد وأحمد راشد وأحمد نبيل مانجا وأحمد رفعت وأيمن غباشى ومحمد جدو وخالد قمر ورزاق سيسيه وإيمانويل أوكوى، بينما يغيب عن الفريق صبحى سليمان ونور السيد وخالد الغندور.

وتأكد استمرار غياب نور السيد عن الفريق أمام إنبى حيث مازال اللاعب يعانى من مزق خفيف بالعضلة الضامة، بينما تأكد غياب خالد الغندور الذى يعانى من بعض الآلام فى أنكل القدم، كما نجح الجهاز الطبى فى تجهيز أحمد نبيل مانجا والعودة للتدريبات الجماعية.

فى الوقت نفسه طلب مسئولو الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، مخاطبة الأندية بالأعداد المصرح لها بالتواجد فى المدرجات، خاصة أن هناك مباريات يتواجد بها أعداد جماهيرية كبيرة وأخرى لا يوجد بها إلا مئات فقط وطلبوا ضرورة وضع عدد معين لجميع الأندية للتواجد فى المدرجات.

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وتسببت الأخطاء التحكيمية فى إشعال ثورة غضب للأندية خلال منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، حيث تزعم ناديا الاسماعيلى والاتحاد السكندرى قائمة أكثر الأندية تضرراً من التحكيم خلال هذه الجولة.

وأرسلت إدارة الاتحاد السكندرى احتجاجاً للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراته الأخيرة أمام نادى المقاولون العرب، بقيادة الحكم محمد معروف، والذى لم يكن موفقاً هو وطاقم التحكيم، على حد تعبير مسئولى زعيم الثغر، كما اتخذ طاقم الحكام العديد من القرارات التى أضرت بالفريق، وأبرزها على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح وواضح فى بداية اللقاء لصالح الاتحاد السكندرى بداعى تسلل اللاعب خالد قمر، ما أثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة.

وتواصل محمد مصيلحى، رئيس النادى، بمسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام وعبر عن استيائه الشديد من استمرار الأخطاء التحكيمية والمستوى غير المقنع للتحكيم المصرى خلال الموسم الحالى، وتحديداً خلال مواجهات نادى الاتحاد السكندرى السابقة نهاية بمباراة المقاولون.