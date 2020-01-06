شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب سلاح المبارزة المشارك فى كأس العالم بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن غنيم، المدير الإدارى لمنتخبات السلاح، عن قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة كأس العالم لسيف المبارزة المقرر انطلاقها الخميس المقبل بألمانيا، وضمت قائمة اللاعبين فى هذه البطولة كلا من: أيمن علاء وأحمد الصغير ومحمود محسن وأحمد السيد ومحمد السيد ويرافقهم المدرب سيد سامى.

وأعلن مسئولو اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، من قبل عن قائمة اللاعبات المشاركات فى بطولة كأس العالم لسيف المبارزة المقرر إقامتها بدءا من الخميس القادم وحتى السبت فى كوبا .

وضمت قائمة اللاعبات كلا من: أية مهدى وناردين إيهاب وسارة نونو وشيرويت جابر، وأكد أيمن غنيم المدير الإدارى لمنتخبات السلاح على سفر البعثة فجر الثلاثاء .

وحصل محمد حمزة لاعب منتخب السلاح مؤخرا على المركز الـ 12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى.

Advertisements

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا .

كما توجت مصر بلقب بطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين برصيد ٤٧ ميدالية متنوعة، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، حيث تجدر الإشارة إلى فوزأيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوزعلى بطل امريكا بنتيجة 15 / 12 فى مباراة النهائى .

ويتواجد حاليا منتخب سيف المبارزة رجال فى معسكرمغلق بألمانيا استعدادا لكأس العالم المقرر انطلاقه الخميس المقبل أيضاً على صعيد الفردى والفرق والذى يضم فى صفوفه اللاعب أيمن فايز صاحب ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة.