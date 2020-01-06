شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هداف أسوان: لم أقلد جوميز وأحتفل بأهدافى على طريقة تماسيح النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الصباحى، هداف فريق أسوان، أنه لم يحتفل على طريقة جوميز نجم الهلال السعودى بعد هدفه فى شباك طنطا بالجولة العاشرة بمسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت باستاد طنطا الرياضى، وسجل الصباحى هدفى أسوان فى شباك طنطا لينتزع نقطة ثمينة لأبناء الجنوب فى رحلة البقاء بدورى الأضواء والشهرة.

ويستعد أسوان لمواجهة الجونة غداً، الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة 12 من عمر المسابقة المحلية، والتى يستضيفها استاد أسوان الرياضى، ويطمح عبد العاطى فى استغلال الإمكانيات المتاحة لديه لحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام الجونة متسلحاً بعامل الأرض، خاصة بعدما أعلن استكمال مسيرته مع الفريق الأسوانى لنهاية الموسم طالما أن إدارة النادى تتمسك ببقائه.

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ويعانى أسوان من الإصابات التى عصفت بنجوم الفريق، حيث تعرض ثنائى هجوم أسوان أوميد أوكرى وأحمد عبد الظاهر لإصابة القطع فى الرباط الصليبي، وهو ما دفع إدارة الفريق للبحث عن مهاجم جديد فى الميركاتو الشتوي.

كما يعانى أبناء الجنوب من نقص الموارد المادية فى ظل حاجته لدفع مستحقات اللاعبين وضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق خلال ميركاتو يناير، وهو ما دفع الإدارة لطلب استعارة حازم مرسى مهاجم النادى الاسماعيلى الصاعد مجاناً نظراً للظروف المادية لأبناء الجنوب.

ويحتل أسوان المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 11 مباراة، فازوا فى مباراة واحدة على حساب إنبي، وتعادلوا فى 4 لقاءات وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات أخرى.