شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد الجلسة الختامية لمؤتمر المبادرات الشبابية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وخلال الجلسة الختامية التى أُقيمت بالمركز الأوليمبى بالمعادى، تم عرض مجموعة من المبادرات الشبابية للمشاركين، وعرض ممثل المملكة الأردنية الهاشمية مبادرة بعنوان "أسبوع السلام"، وعرض ممثل المملكة العربية السعودية مبادرة بعنوان "مكافحة الإرهاب بأكثر من أداة"، وقدمت دولة السودان مبادرة بعنوان"مجاهدون"، بينما عرضت دولة اليمن مبادرة بعنوان "جهود الشباب اليمنى فى مكافحة الإرهاب خلال الحرب الأخيرة"، فيما عرض الوفد المصرى مبادرة بعنوان "أحلم ونمي".

وتضمن المؤتمرخلال فعالياته ثمانى جلسات نقاشية دارت حول مجموعة من المحاور الرئيسية، تمثلت فى "دور المؤسسات الدينية فى مواجهة الإرهاب والتطرف، الأسرة والتعليم والإعلام – التنشئة كأساس فى محاصرة التطرف، التكنولوجيا بين خدمة الإرهاب ومواجهته، الإرهاب والشباب – آليات تنمية القدرات التكنولوجية فى مواجهة التطرف والإرهاب، دور القوى الناعمة فى مواجهة الإرهاب والتطرف، دور مؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة الإرهاب والتطرف"، بالإضافة إلى عرض أبرز المبادرات الشبايية المشاركة فى فعاليات المؤتمر.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر المبادرات الشبابية بإستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب شارك فيه مجموعة من الشباب العربى من دول “اليمن، الأردن، ليبيا، الجزائر، فلسطين، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، المغرب، تونس، السودان، جزر القمر”، بجانب مشاركة وفد من الشباب المصري.