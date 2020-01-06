شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بالانفراد بصدارة الدورى بعد ثلاثية إف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك احتفالاتها بتربع المارد الأحمر على قمة الدوري العام منفرداً بالصدارة، بعد الفوز على نادى مصر فى مباراة الجولة 12 من عمر المسابقة بثلاثية مقابل هدف، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى النقطة 30 مبتعداً بالصدارة عن المقاولون العرب أقرب منافسيه بفارق 4 نقاط.

ونشرت صفحة الأهلي صورة من احتفال اللاعبين بهدف مروان محسن فى شباك نادى مصر وعلقت: "صباح الخير".

ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة 48 ساعة عقب فوز الاهلي على أف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد، في الجولة الـ12 للدوري الممتاز ،حيث يحصل الفريق على راحة يومي الأثنين والثلاثاء على أن يسافر الاهلي فجر الأربعاء إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الجهاز الإدارى للفريق سينهى اليوم، الاثنين، إجراءات قيد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب وسط الأهلى فى القائمة الأفريقية للفريق، موضحاً أن الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر قرر قيد اللاعب المنضم فى انتقالات يناير الجارى بقائمة الفريق الأفريقية.

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ويستعد الأهلى خلال الفترة الحالية لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوى السبت المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

وكان كهربا قد شارك فى مباراة الفريق أمس أمام نادى «إف سى مصر»، والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدورى الممتاز.

وأنهى النادى الأهلى إجراءات قيد محمود كهربا فى صفوف القلعة الحمراء رسمياً بعد سداد المتأخرات. وتواجد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى فى مقر اتحاد الكرة أمس الأحد، لإنهاء إجراءات قيد كهربا بعدما تمسك مسئولو اتحاد الكرة بالحصول على المستحقات المتأخرة لدى النادى الأهلى قبل قيد محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى فى القائمة، وذلك قبل مباراة إف سى مصر فى الجولة الـ12 بالدورى على استاد القاهرة.