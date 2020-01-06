شكرا لقرائتكم خبر عن "الضامة" تهدد لحاق الشحات برحلة الأهلي لزيمبابوى.. ومران منفرد لمتولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي تدريباته العلاجية اليوم، الاثنين، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل، وتوماس بنيكل مدرب الأحمال، وأكد الجهاز الطبى للأهلى أن حسين الشحات مستمر فى تنفيذ برنامجه التأهيلى والعلاجى للتخلص من آلام العضلة الضامة التى تسببت فى غيابه عن آخر مباراتين للأهلى فى الدورى، وتهدد لحاقه أيضا برحلة الأهلى إلى زيمبابوى حتى هذه اللحظة.

فيما أدى محمود متولي، مدافع الفريق، برنامجاً تدريبياً منفرداً صباح اليوم الاثنين، تحت إشراف توماس بنيكل مدرب الأحمال بالفريق.

وحرص الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، على وضع برنامج بدنى منفرد لمتولى اليوم وغدا على ملعب التتش، ويأتى البرنامج البدنى الذى يخضع له اللاعب فى ظل الراحة السلبية للفريق ضمن إعادة تجهيزه على النحو الأمثل بعد عودته مؤخرا من إصابة طويلة بتمزق فى العضلة الخلفية .

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وشارك محمود متولى مدافع الفريق فى مباراة الفريق أمام نادى إف سى مصر أمس والتى فاز الأهلى فيها بنتيجة 3/1.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.

ومنح الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائي.