شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أهل الكهف فى الدورى المصرى.. صالح جمعة لم ير شمس الملاعب منذ 112 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانى العديد من اللاعبين فى الموسم الحالى بالدورى المصرى من "التهميش" على دكة البدلاء وعدم المشاركة فى المباريات، الأمر الذى دفع الجماهير للتساؤل حول عدم حصول هؤلاء على الفرصة، بل وصفهم البعض بأنهم "ناموا نومة أهل الكهف" وهى القصة المعروفة فى القرآن الكريم.

صالح جمعة لم يرى شمس الملاعب مع "فايلر" منذ 112 يوما

البداية مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى الذى يعانى من الجلوس على "دكة" البدلاء منذ قدوم السويسرى فايلر على رأس القيادة الفنية للقلعة الحمراء نظرا لعدم قناعة المدرب بالاعب حيث وصل الحد إلى وصف المدرب لجمعة بأنه لا يعرق ولا يجتهد فى التدريات.

صالح جمعة يغيب عن المشاركة فى مباريات الأهلى منذ 112 يوما وهى الفترة التى خاض فيها السويسرى فايلر أول مباراة مع القلعة الحمراء واقترن إسم اللاعب بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية سواء على سبيل الإعارة أو الاستغناء النهائى وما زال الملف على طاولة مجلس إدارة الأهلى.

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ونفس الحال ينطبق على محمد عنتر لاعب الزمالك الذى غاب عن الظهور مع الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلال الفترة الماضية رغم العديد من الأجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الفريق الأبيض وبات عنتر على مقربة من الرحيل فى فترة الانتقالات الشتوية.

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