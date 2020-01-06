شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواصل استعداداته لمواجهة نادى مصر بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب استعداداته لمواجهة نادى مصر، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد الكلية الحربية، بدون راحة، عقب تعادل ذئاب الجبل فى مباراة المقاصة بهدف لمثله، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين أمس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويدرس عماد النحاس الأخطاء التى وقع فيها مدافعو ذئاب الجبل خلال المباراة ليسقطوا فى فخ التعادل بعدما تقدموا بهدف خلال اللقاء على أبناء الفيوم، وفرضوا سيطرتهم خلال أغلب دقائق المباراة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 26 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 30 نقطة، والذى وسع الفارق بينه وبين المقاولون بعد فوزه فى مباراة الأمس على إف سى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف لينفرد بالقمة.

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ومن المقرر أن يعقد عماد النحاس المدير الفنى للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين لحثهم على استعادة روح الانتصارات، خاصة وأن المنافسة ما زالت مشتعلة فى ظل مطاردة الزمالك لذئاب الجبل، بعد وصول أبناء ميت عقبة إلى المركز الثالث فى جدول المسابقة برصيد 21 نقطة، كما يتبقى للفريق الأبيض مباراة مؤجلة.

ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف، ويأتى محمد سمير مدافع الفريق وسيف الجزيرى فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف لكل منهم.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة النحاس، فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف كثانى أقوى خط دفاع فى مسابقة الدورى العام بعد النادى الأهلى الذى لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.