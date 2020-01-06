شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقيد كهربا فى القائمة الأفريقية قبل مواجهة بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الجهاز الإدارى للفريق سينهى اليوم، الاثنين، إجراءات قيد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب وسط الأهلى فى القائمة الأفريقية للفريق، موضحاً أن الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر قرر قيد اللاعب المنضم فى انتقالات يناير الجارى بقائمة الفريق الأفريقية.

ويستعد الأهلى خلال الفترة الحالية لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوى السبت المقبل فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

وكان كهربا قد شارك فى مباراة الفريق أمس أمام نادى «إف سى مصر»، والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدورى الممتاز.

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وأنهى النادى الأهلى إجراءات قيد محمود كهربا فى صفوف القلعة الحمراء رسمياً بعد سداد المتأخرات. وتواجد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى فى مقر اتحاد الكرة أمس الأحد، لإنهاء إجراءات قيد كهربا بعدما تمسك مسئولو اتحاد الكرة بالحصول على المستحقات المتأخرة لدى النادى الأهلى قبل قيد محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى فى القائمة، وذلك قبل مباراة إف سى مصر فى الجولة الـ12 بالدورى على استاد القاهرة.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلى كان مطالبا بسداد 8 ملايين جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة من قيد بعض اللاعبين بجانب 3 % من قيمة عقد اللاعب، بخلاف نصيب اتحاد الكرة من عائد البث الفضائى للأهلى وتقدر نسبة الجبلاية بـ15% من العائد.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة، أول أمس، وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا جناح الأهلى الجديد من أفيش البرتغالى، ليتم إنهاء الجدل حول هذا الأمر، على أن يتم قيد اللاعب رسميا فى قائمة الأهلى الشتوية اليوم الأحد ليصبح من حقه المشاركة فى مباريات الدورى اعتبارا من مباراة اليوم أمام نادى مصر فى الأسبوع الـ12.