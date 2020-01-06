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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. إنجى الشامى نجمة الطائرة: كان نفسى أكون طيارة أو قبطان بحرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى إنجى الشامى نجمة الكرة الطائرة السابقة فى النادى الأهلى وشقيقة النجمة الحالية أية الشامى أفضل لاعبة فى أفريقيا وابنة حمدى الشامى نجم اللعبة السابق، وتعد إنجى أبرز نجمات اللعبة على مدار عدة سنوات، فهى أيضا تتألق بشدة من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد الخليج 365 الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الخروج مع أصدقائى وعائلتى.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
الجمبرى.. الناس دايما بتقولى أنى بعمله حلو جدا.من نجمك المفضل؟
كريم عبد العزيز وأحمد عز بحبهم جدا.
إنجى الشامى 5
عمرو دياب ومحمد حماقى.لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
كان نفسى أكون طيارة أو قبطان بحرى.لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا لا طبعا.. ولا كأنى سامعة أى حاجة.
إنجى الشامى 3
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
فاتن حمامة.. جميلة وفنها راقى.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
على حسب المناسبة ولكن أنا فى حياتى اليومية بميل للكاجوال أكتر بصراحة مريح فى اللبس.
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