شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. إنجى الشامى نجمة الطائرة: كان نفسى أكون طيارة أو قبطان بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى إنجى الشامى نجمة الكرة الطائرة السابقة فى النادى الأهلى وشقيقة النجمة الحالية أية الشامى أفضل لاعبة فى أفريقيا وابنة حمدى الشامى نجم اللعبة السابق، وتعد إنجى أبرز نجمات اللعبة على مدار عدة سنوات، فهى أيضا تتألق بشدة من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد الخليج 365 الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

الخروج مع أصدقائى وعائلتى.

الجمبرى.. الناس دايما بتقولى أنى بعمله حلو جدا.

كريم عبد العزيز وأحمد عز بحبهم جدا.

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إنجى الشامى 5

عمرو دياب ومحمد حماقى.

كان نفسى أكون طيارة أو قبطان بحرى.

لا لا طبعا.. ولا كأنى سامعة أى حاجة.



إنجى الشامى 3

فاتن حمامة.. جميلة وفنها راقى.

على حسب المناسبة ولكن أنا فى حياتى اليومية بميل للكاجوال أكتر بصراحة مريح فى اللبس.