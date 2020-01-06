تأهيل ثنائي الأهلي.. وفحص طبي لتحديد إصابة مروان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

يُجري مروان محسن، لاعب الأهلي، اليوم الاثنين، أشعة على منطقة وجه القدم؛ لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة نادي مصر.

وأوضح خالد محمود، طبيب الفريق، في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي، أن مروان تعرض لكدمة في وجه القدم وستحدد الأشعة التي سيخضع لها حجم الإصابة، ومدى إمكانية لحاقه بمباراة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر فد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما أشار طبيب الفريق، إلى أن سعد سمير، مدافع الفريق، بدأ المرحلة الأولي من تدريبات العلاج الطبيعي في ألمانيا، بعد جراحة وتر أكيلس التي خضع لها، والتي تستمر لمدة 10 أيام قبل العودة للقاهرة.

Advertisements

وأصيب سعد سمير بقطع في وتر أكيلس أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا.

وأدى محمود متولي، مدافع الفريق، برنامجا تدريبيا منفردًا على ملعب التتش بالجزيرة، رغم الراحة التي حصل عليها الفريق، وذلك لإعادة تجهيز اللاعب بعد فترة الإصابة الطويلة.

وواصل حسين الشحات، تدريباته العلاجية، للتخلص من آلام العضلة الضامة.

وغاب الشحات عن مباراتي النادي الأهلي أمام نادي مصر، والمقاصة.

ويسافر الثنائي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، إلى زيمبابوي، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات والتدريب في زيمبابوي قبل وصول الفريق بوقت كافٍ.