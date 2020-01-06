ميدو يتحدث عن.."عقلية" صلاح.. والمرشحين للأفضل في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق مصر للمقاصة على المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي والتي يتنافس عليها الثلاثي محمد صلاح، ساديو ماني ورياض محرز.

ويتواجد ميدو في جامعة القاهرة التي تنظم لقاء طلابي مفتوح مع أساطير كرة القدم، استعدادًا لحفل الاتحاد الأفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019.

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وقال ميدو: الثلاثة مرشحين يستحقوا التواجد ضمن القائمة النهائية، صلاح أثبت أن اللاعب العربي والأفريقي عندما يحصل على فرصة عادلة يستطيع إثبات قدراته وإمكانياته".

وأضاف ميدو: "نفس الحال بالنسبة لماني ومحرز، في بعض الأوقات كانت التساؤلات تحوم هل بإمكان اللاعب العربي والأفريقي إثبات قدراته في أوروبا، هل يمتلك العقلية الجيدة لإثبات أنه بين الأفضل، بكل صراحة الأجيال الأخيرة التي ظهرت خلال العشرة أعوام الماضية أثبتت قدرتنا على المنافسة مع الكبار".

وعن التواجد النسائي في كرة القدم قال ميدو: "من حق البنات لعب كرة القدم، وإثبات إمكانياتهم، أنصح كل شاب ألا يستهزأ ببنت تلعب كرة قدم، شجعها، كن فخورًا بها وقدم لها العون والمساندة، أنصح الأندية في مصر السير على نفس خطى أندية أوروبا".