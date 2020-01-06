تقارير سويسرية تكشف سبب فشل انضمام إليكي للأهلي.. وتعليق فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكر تقرير صحفي سويسري، أن النادي الأهلي قد فقد اهتمامه بضم النيجيري بليسنج إليكي مهاجم نادي لوزيرن السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقاً لصحيفة "Luzerner Zeitung" السويسرية، فإن الأهلي بعد أن كان قد دخل في مفاوضات متقدمة لضم اللاعب النيجيري، قد أغلق ملف التعاقد مع إليكي خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وأشارت الصحيفة السويسرية إلى أنها سألت السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن سبب فشل انتقال إليكي وجاء رده مقتضباً: "الحديث عن ضم إليكي قد انتهى".

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وكان مصدر أكد لـ"الخليج 365" في وقت سابق، أن سبب تعثر صفقة إليكي للمارد الأحمر ترجع إلى خلاف في وجهات النظر بين الأهلي والنادي السويسري. (طالع هنا)

وأرجعت الصحيفة السويسرية سبب تراجع اهتمام الأهلي وفايلر عن ضم إليكي إلى أن أداءه هذا الموسم مُخيب للآمال على عكس ما فعله الموسم الماضي، حيث سجل صاحب الـ23 عاماً، 13 هدفاً على عكس هذا الموسم الذي سجل خلاله 3 أهداف فقط.

وكان ريمو مياير المدير الرياضي لنادي لوزيرن، صرح في وقت سابق لصحيفة "بليك" السويسرية قائلا: "أعتقد أن إليكي سيستمر في صفوف الفريق".

يذكر أن إليكي سبق وتدرب تحت قيادة فايلر في فريق لوزيرن عام 2018.