وسط أنباء غياب صلاح ومحرز.. كيف علقت صحف أفريقيا على حفل الكاف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت الصحف الأفريقية الضوء على حفل جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لعام 2019 التي تستعد مصر لتنظيمها مساء غد الثلاثاء في مدينة الغردقة.

ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر حفل كاف، ففي عام 2010 أٌقيم الحفل بفندق إنتركونتيننتال سيتى ستارز بالقاهرة، وتنافست مصر في ذلك العام على 3 جوائز هى جائزة أفضل لاعب محلى داخل القارة والتى ضمت فى قائمتها الثنائى "أحمد حسن ومحمد ناجى جدو" لاعبي الأهلى ومنتخب مصر، جائزة أفضل مدير فنى وتنافس عليها حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب الأول، وجائزة أفضل منتخب وجاء الفراعنة ضمن المرشحين.

وغدًا، تعود مصر لاستضافة الحفل مجددًا في مدينة الغردقة، وسط ترشح محمد صلاح لاعب ليفربول لجائزة أفضل لاعب أفريقي والتي يتنافس عليها مع السنغالي ساديو ماني جناح الريدز والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

بينما يتنافس طارق حامد نجم وسط الزمالك على جائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة وسط منافسة شرسة مع أنيس البدري لاعب الترجي التونسي، ويوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر، والترجي التونسي "سابقا".

أبرزت بعض الصحف الأفريقية الأنباء التي تكهنت بغياب محمد صلاح ورياض محرز عن حفل الأفضل، بينما ألمح البعض الآخر باقتراب ماني من التتويج بلقب أفضل لاعب أفريقي عن عام 2019.

competition الجزائرية

قالت الصحيفة الجزائرية إن محرز وبلايلي سيغيبان عن حفل الأفضل لانشغال كل منهما بخوض مباراة رفقة فريقه مساء غد الثلاثاء، فمحرز لديه مباراة أمام مانشستر يونايتد في نصف كأس الرابطة الإنجليزية، بينما يرتبط بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي بخوض مباراة بالدوري السعودي أمام الهلال.

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أفريقا سبورت

من جانبها قالت صحيفة أفريقا سبورت إن حفل الكاف سيكون بدون صلاح ومحرز.

وأضافت أن الثنائي صلاح ومحرز لن يتواجدا في مصر في السابع من يناير لحضور حفل الكاف، في حين أن ساديو ماني المرشح الثالث هو من سيتواجد في الحفل.

senego السنغالية

قالت صحيفة "سينغو" أن ماني هو الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي بعدما اعتذر صلاح ومحرز عن التواجد في حفل الكاف.

وأضافت الصحيفة أن ماني بذل جهد كبير خلال العام الماضي للفوز بالجائزة، حيث تُوج مع فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما كانت له بصمة مميزة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية على الرغم من خسارة النهائي أمام الجزائر.

ولفتت الصحيفة إلى أن سبب غياب محرز يبدو مقنعًا، نظرًا لارتباط فريقه بمباراة أمام مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزي في يوم الحفل، بينما استنكرت سبب غياب صلاح ووصفته بـ"الغامض" خاصة وأن ليفربول أمامه وقت كافي قبل مباراته المقبلة أمام توتنهام والمقرر لها يوم السبت المقبل.

مودرن غانا

قالت صحيفة مودرن غانا إن صلاح يتطلع للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي للمرة الثالثة على التوالي، لافتة إلى النجم الدولي المصري شارك ماني وأوباميانج في جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 22 هدف لكل منهم، كما استعرضت الصحيفة، الإنجازات التي حققها "مو" خلال الموسم الماضي.