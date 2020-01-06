الأهلي يُنهي إجراءات قيد كهربا في القائمة الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الجديد، في القائمة الإفريقية.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات رسمية، إن الجهاز الإداري للأهلي، أنهى إجراءات قيد كهربا إفريقيا.

ويحق للأهلي لاعبين آخرين في قائمته الإفريقية، بعدما كان قد قيد 27 لاعبا، قبل إضافة كهربا اليوم.

Advertisements

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتقاسم الأهلي صدارة مجموعته مع النجم الساحلي والهلال السوداني بـ6 نقاط لكل فريق، قبل انطلاق الجولة الرابعة.

وشارك كهربا لدقائق في مواجهة الأهلي واف سي مصر، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي بطولة بطولة الدوري برصيد 30 نقطة بالعلامة الكاملة من 10 مباريات.