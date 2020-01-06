"إن شاء الله الجوائز مصرية".. جمعة يرحب بفلافيو ويساند صلاح وطارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
نشر وائل جمعة قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، صورة تجمعه بزميله السابق بالأهلي، الأنجولي أمادو فلافيو.
ويتواجد وائل جمعة في مصر حاليا من أجل المشاركة في حفل "كاف" للأفضل في أفريقيا الذي سيقام بمدينة الغردقة، بجانب مباراة تجمع أساطير أفريقيا والعالم بمنطقة الأهرامات.
ومن خلال حسابه على "انستجرام" نشر وائل جمعة صورة له وفلافيو بعنوان "صاحب الرأس الكبيرة، أهلا بك".
وكان لاعبو الأهلي قد أطلقوا هذا اللقب على فلافيو في ذلك الوقت بسبب براعته في إحراز الأهداف بضربات الرأس.
وعبر حسابه على "تويتر" وجه وائل جمعة رسالة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وطارق حامد لاعب الزمالك.
وقال جمعة "كل التوفيق لمحمد صلاح وطارق حامد، إن شاء الله الجوائز تكون مصرية".
وينافس صلاح الثنائي ساديو ماني لاعب ليفربول ومنتخب السنغال، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر على جائزة الأفضل في أفريقيا.
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