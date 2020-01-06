"كرة القدم وشحاتة وصلاح".. رئيس جامعة القاهرة يوجه رسائل للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

ثير، وقد قدمت الكثير بالفعل في كرة القدم، وبعيداً عن كرة القدم، أفريقيا استطاعت أن تقدم للعالم اسهامات عديدة في كل المجالات بعد ما شاهدناه في كرة القدم، ومن وجهة نظري، أفريقيا تستطيع أن تعلم العالم، فهي أصل العالم، المستقبل لأفريقيا، القارة السمراء سوف تقود العالم يوما ما، وبما أنني أمام أبنائي الطلاب، يجب أن أنقل لهم ما نتعلمه من كرة القدم".

وصرح: "كرة القدم سحرتني وأنا طفل وكذلك وأنا رجل كبير، نستطيع أن نتعلم من كرة القدم، أن هناك فارق بين المنافسة والصراع والحرب، النفس البشرية بها نوازع همجية تدعوا للحرب والقتال، لكن كرة القدم تستطيع أن تحول هذا لمنافسة بها قواعد وأخلاقيات".

وأضاف: "ومثلما تتابعون الفيفا في أمور كثيرة، أتمنى أن تقوموا بقراءة ميثاق الأخلاق الموجود بالموقع الرسمي للفيفا، سوف تتعلموا منه الكثير، ويمكن أن نتعلم من كرة القدم أنه لا يوجد لاعب واحد يستطيع حسم المنافسة، لكن الفريق بالكامل، نجاح الفرد يكون من خلال العمل الجماعي، وبالتالي يجب أن نعمل فري فريق بطريقة متجانسة".

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وشدد "أيضا لو هناك فريق خاسر حتى الدقائق الأخيرة، يستطيع تغيير نتيجة المباراة في اللحظات الأخيرة من خلال العمل، هذا درس لكل طالب سواء في الامتحانات أو الحياة، لقد تعلمت هذا وأنا طفل من خلال حسن شحاتة عندما سجل هدفين للزمالك في البلاستيك".

وأوضح: "كنا نتابع المباراة في الراديو وجماهير الزمالك بدأت في الخروج من الملعب لكن شحاتة أحرز هدفين وفاز الزمالك، أنت أيضا يجب أن لا تيأس، وحتى وإن خسرت مادة لا يجب أن تخسر ما تبقى، عليك التفكير في المستقبل دائما، فالبقاء للأصلح والأفضل".

واختتم: "كنت أتمنى تواجد صلاح، فهو نموذج للنجاح، يعمل لتطوير نفسه ولا يشغل باله بأي أمر خارج كرة القدم، هناك من يقوم بإشغاله بمعارك خارجيه، لكن صلاح لا يُبالي ويركز في عمله فقط، أنت أيضا لا يجب أن تلتفت للمعارك الجانبيه، الملتفت لا يصل".