بأوامر جوارديولا.. تقارير: محرز يغيب عن حفل الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت بعض التقارير الأفريقية عن احتمالية غياب الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي عن حفل الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) لتوزيع جوائز الأفضل لعام 2019.

وتواجد محرز ضمن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة رفقة ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني.

وبحسب ما ذكرته أكثر من صحيفة عربية وأفريقية فإن محرز قد يغيب عن التواجد في الحفل ليلحق بمنافسه المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي تحوم الشكوك حول تواجده هو الآخر في الحفل.

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وقالت صحيفة competition الجزائرية، إن محرز سيغيب عن التواجد في حفل الكاف نظرًا لانشغال مانشستر سيتي بمباراة في اليوم ذاته أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأضافت الصحيفة أن هناك شكوك أيضًا حول حضور يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة المرشح لجائزة أفضل لاعب أفريقي (داخل القارة) لارتباطه بمباراة بالدوري السعودي أمام الهلال والمقرر لها مساء غد الثلاثاء.

ومن المقرر أن يقام الحفل سيقام في مدينة الغردقة وسط حضور كوكبة من أبرز لاعبي كرة القدم في أفريقيا.

جدير بالذكر أن رياض محرز قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر، كما شارك مع فريقه الإنجليزي في التتويج بأربعة بطولات محلية الموسم الماضي (كأس الدرع الخيرية- الدوري الإنجليزي- كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة).