موعد مباراة يوفنتوس وكالياري اليوم والقنوات الناقلة

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره كالياري اليوم الأثنين على ملعب أليانز، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وكالياري..

تنطلق مباراة يوفنتوس وكالياري في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة،

وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

وفي تمام الساعة السادسة مساءً

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بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكالياري

تذاع مباراة يوفنتوس وكالياري بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4 بتعليق عصام الشوالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 42 نقطه، متساويًا مع غريمه إنتر ميلان الإيطالي بنفس الرصيد،

إلا أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف وتنتظره مباراة نارية ضد نابولي، اليوم لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري.

يدخل يوفنتوس المباراة، من أجل حصد نقاطها الثلاث مستغلًا الوضع على أرضة وسط جماهيرة ليحتل صدارة الدوري بدلًا من إنتر ميلان.

ويسعى كالياري، للخروج بنتيجة إيجابية من أرض منافسه، من أجل الضغط على منافسيه على المربع الذهبي، ومحاولة المشاركة في البطولات الأوربية.