شاهد.. وائل جمعة يرحب بفلافيو في الأهرامات

حرص وائل جمعة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق على الترحيب، بالأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم القلعة الحمراء السابق، الذى جاء إلى مصر لحضور حفل جوائز الأفضل في أفريقيا ومباراة الأساطير.

نشر جمعة صورة عبر حسابه الشخصى على موقع تبارل الصور الشهير "إنستجرام" صورة تجمعه والإنجولي فلافيو أمام الأهرامات، معلقًا

عليها قائلًا: "مرحبًا بعودتك".

من المقرر أن تقام المباراة الاستعراضية لأساطير كرة القدم في العالم بسفح الأهرامات، اليوم الإثنين، ويضم الفريق الأول لكرة القدم عددًا من النجوم، أبرزهم.. "حسن شحاتة، ودروجبا، وسامي الجابر، ومصطفى حاجي، وأحمد حسن، والحاج

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ضيوف، وفلافيو، وعبيدي بيليه، ووائل جمعة، وكانو، وخاليلو فاديجا، ورابح ماجر".

يضم الفريق الثاني، مجموعة من النجوم العالمية، منهم "جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، أحمد حسام ميدو، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم".

تأتي المباراة، على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، غدًا الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة.