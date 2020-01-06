أحمد كشري: سعيد بوجودي في سوهاج وبطاقة التأهل مازالت موجودة

قال أحمد كشرى، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، المدير الفني الجديد لنادي سوهاج الرياضي، إنه سعيد بالوجود بين مواطني سوهاج الطيبين، وسعادته أكبر بتوليه مسئولية الإدارة الفنية لفريق سوهاج، مشيرًا إلى أنه فور إجراء الاتصال به من مسئولي النادي أبدى ترحيبه لتدريب الفريق، خصوصًا أن سوهاج من الفرق ذات الشعبية الكبيرة، ومن الفرق التي تنافس كل عام على الصعود، وجانبه الحظ في مواسم كثيرة.

أضاف المدير الفني الجديد، أنه شاهد مباراة فريق سوهاج الودية أمس مع أبو تيج، ولكن لا يمكن الحكم على فريق أو لاعبين من خلال مباراة، مؤكدًا أن هدفه الأساسي تحقيق تطلعات وآمال الجماهير السوهاجية، خصوصًا أنه وجد دعمًا كبيرًا من