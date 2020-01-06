أحمد كشري: سعيد بوجودي في سوهاج وبطاقة التأهل مازالت موجودة

قال أحمد كشرى، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، المدير الفني الجديد لنادي سوهاج الرياضي، إنه سعيد بالوجود بين مواطني سوهاج الطيبين، وسعادته أكبر بتوليه مسئولية الإدارة الفنية لفريق سوهاج، مشيرًا إلى أنه فور إجراء الاتصال به من مسئولي النادي أبدى ترحيبه لتدريب الفريق، خصوصًا أن سوهاج من الفرق ذات الشعبية الكبيرة، ومن الفرق التي تنافس كل عام على الصعود، وجانبه الحظ في مواسم كثيرة.
أضاف المدير الفني الجديد، أنه شاهد مباراة فريق سوهاج الودية أمس مع أبو تيج، ولكن لا يمكن الحكم على فريق أو لاعبين من خلال مباراة، مؤكدًا أن هدفه الأساسي تحقيق تطلعات وآمال الجماهير السوهاجية، خصوصًا أنه وجد دعمًا كبيرًا منمجلس الإدارة بقيادة الدكتور نشأت العريس، رئيس مجلس الإدارة، كما أن جماهير سوهاج مغرمة بكرة القدم ومن حقهم أن يروا فريقهم في الدوري المصري الممتاز.
أكد كشري أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع، "مجلس إدارة وجماهير وجهاز فنى ولاعبين"، لتجاوز ما حدث في الدور الأول، وأن مباريات الدور الثانى ستنطلق يوم الأحد المقبل، وسنعمل كجهاز فنى على تكوين فريق قادر على تحقيق شيء لسوهاج، مشيرًا إلى أن بطاقة الصعود للدورى الممتاز مازالت في الملعب، وكل الفرق لديها أمل ولن يتم حسمها إلا مع نهاية المسابقة.
كان مجلس إدارة نادي سوهاج عقد اجتماعًا مطولًا مع الكابتن أحمد كشري، المدير الفني الجديد للفريق، وأحمد رجب، المدرب العام، وشريف شعبان، مدير الكرة، فور وصولهم تم الاتفاق فيه على الخطة المستقبلية لوضع نادي سوهاج الرياضي في مكانته الصحيحة التي تليق به في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني، وخلال الاجتماع أبدى مجلس إدارة النادى دعمهم الكامل ومساندتهم للجهاز الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.
كان أحمد كشري، المدير الفني الجديد لنادي سوهاج الرياضي، وصل بالأمس لمقر النادي، وحرص على حضور المباراة الودية بين سوهاج وأبوتيج التي وانتهت بفوز سوهاج 3-1.
يذكر أن الجهاز الفني المعاون لأحمد كشرى يتكون من أحمد رجب، نجم النادى الأهلى السابق، مدربًا عامًا، وشريف شعبان، مديرًا للكرة، وعادل شعبان، مدربًا مساعدًا، وشو لحراس المرمى، ومؤمن زكريا مديرًا إداريًا، وكابتن رجب للعلاج الطبيعى.
يحتل فريق سوهاج المركز العاشر برصيد 12 نقطة في مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.
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