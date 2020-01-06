سعد سمير يبدأ المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير، لاعب الفريق، بدأ المرحلة الأولى من تدريبات العلاج الطبيعي في ألمانيا، بعد جراحة وتر أكيلس التي خضع لها.
أوضح محمود أن اللاعب سيستمر فيأداء برنامج خفيف للعلاج الطبيعي في ألمانيا لمدة ١٠ أيام قبل العودة إلى القاهرة.
أشار محمود إلى أنه يطمئن على اللاعب بشكل دوري منذ إجراء الجراحة، وقبل عودتهللقاهرة لاستكمال العلاج الطبيعي، ثم السفر إلى ألمانيا مرة أخرى بعد شهر ونصف الشهر لبدء مرحلة التأهيل.
كان سعد سمير مدافع الفريق تعرض لقطع في وتر أكيلس أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا، وقام بإجراء جراحة ناجحة تحت إشراف الطبيب الألماني ماركوس فولتر.
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