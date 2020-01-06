مران الأهلي.. حسين الشحات يواصل برنامجه التأهيلي

يواصل حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته العلاجية اليوم الاثنين تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل وتوماس بنيكل مدرب الأحمال.
وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من آلام العضلة الضامة التي تسببت في غيابه عن آخرمباراتين للأهلي في الدوري.
ومنح الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين لمدة ٤٨ ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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