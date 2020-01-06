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مروان محسن يجري أشعة بعد إصابته بمباراة أف سي مصر

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يجري مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين أشعة على منطقة وجه القدم؛ لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إف سي مصر أمس الأحد.

وأوضح الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن مروان محسن تعرض لكدمة في وجه القدم في مباراة أمس، وستحدد الأشعة التي سيخضع لها اليوم حجم الإصابة، ومدى إمكانية

لحاقه بمباراة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر فد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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