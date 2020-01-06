مران الأهلي.. برنامج تدريبي منفرد لـ محمود متولي

أدى محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج تدريبي منفرد صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة تحت إشراف توماس بنيكل مدرب الأحمال بالفريق.
وحرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني على وضع برنامجبدني منفرد لمتولي اليوم وغدا على ملعب التتش. ويأتي البرنامج البدني الذي يخضع له متولي، في ظل الراحة السلبية للفريق ضمن إعادة تجهيزه على النحو الأمثل بعد عودته مؤخرا من إصابة طويلة بتمزق في العضلة الخلفية .
وشارك محمود متولي مدافع الفريق في مباراة الفريق أمام نادي إف سي مصر أمس والتي فاز الأهلي فيها بنتيجة ٣-١.
ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.
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