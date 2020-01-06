آخر كلام .. محمد صلاح يغيب عن حفل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

أصبح في حكم المؤكد غياب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، عن حفل أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، الذي يقام مساء غدٍ

الأحد بالغردقة.

تمسك محمد صلاح بعدم حضور الحفل، لغضبه بعدما علم أن السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول سيحصد

الجائزة، ليحضر الأخير الحفل غدًا بمفرده، بعدما تأكد غياب رياض محرز، لاعب منتخب الجزائر ومانشستر سيتي، بجانب محمد صلاح.

يرتبط مانشستر سيتي بمواجهة مانشستر يونايتد غدًا في نصف نهائي كأس الرابطة بإنجلترا.