اونلاين | مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي بث مباشر INTER MILAN VS NAPOLI رابط مباراة انتر

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مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي اليوم بث مباشر مباراة انتر ميلان ونابولي WATCH LIVE INTER MILAN VS NAPOLI مباراة انت ميلان بث حي مباراة نابولي WATCH LIVE INTER MILAN VS NAPOLI يستضيف فريق نابولي يوم الإثنين 6 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441 هجريًا فريق الإنتر ضمن مباريات الأسبوع 18 من الدورى الإيطالي ، وذلك على ملعبه "سان باولو" فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي اليوم بث مباشر مباراة انتر ميلان ونابولي WATCH LIVE INTER MILAN VS NAPOLI مباراة انت ميلان بث حي مباراة نابولي WATCH LIVE INTER MILAN VS NAPOLI سحق النيراتزوري جنوى في الجولة السابقة من الكالتشيو بأربعة أهدافٍ نظيفة، وذلك بعد أن تعادل مع فيورنتينا في الأسبوع 16، ليبقى على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، وبفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، وذلك بعد أن تعادل فريق كونتي 3 مباريات وفاز في 13 وخسر واحدة فقط.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي اليوم بث مباشر مباراة انتر ميلان ونابولي WATCH LIVE INTER MILAN VS NAPOLI مباراة انت ميلان بث حي مباراة نابولي WATCH LIVE INTER MILAN VS NAPOLI لعب فريق نابولي 17 مباراة فى الدورى الإيطالي حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر فى 5 مباريات، ويحتل المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، وحقق الفريق الفوز الأول تحت قيادة جينارو جاتوزو مدرب ميلان السابق في الجولة السابقة على ساسوولو.

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يعاني نابولي من غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، هم الظهيرين مالكويه وفوزي غلام، والنجم السنغالي خاليدو كوليبالي وتونيلي وماكسيموفيتش، كذلك البلجيكي دريس ميرتينس.

سيبدأ المدرب جاتوزو بميريت في حراسة المرمى، وسيتواجد أمامه الرباعي روي ولوبيرتو ومانولاس ولورينزو، وسيتكون الوسط من زيلينسكي وألان ورويز، أما الهجوم فسيقوده كاييخون وميليك وإنسيني.

التشكيل | 4-3-3

أليكس ميريت

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ماريو روي - سيباستيان لوبيرتو - كوستاس مانولاس - جيوفاني دي لورينزو

بيوتر زيلينسكي - ألان - فابيان رويز

لورينزو إنسيني - أركاديوش ميليك - خوسيه كاييخون

سيبدأ المدرب أنطونيو كونتي بنفس طريقته الدفاعية، وفي حراسة المرمى سيتواجد هندانوفيتش وأمامه جودين ودي فري وشكرينيار، وسيتكون الوسط من خمسة لاعبين هم كاندريفا وجاليارديني وبروزوفيتش وسينسي وبيراجي، أما الهجوم فسيتواجد به لوكاكو ولاوتارو.

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار - ستيفان دي فري - دييجو جودين

كريستيانو بيراجي - ستيفانو سينسي - مارسيلو بروزوفيتش - روبيرتو جاليارديني - أنطونيو كاندريفا

لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو