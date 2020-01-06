اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة انتر ميلان ونابولي بث مباشر inter milan NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش انتر ميلان NOW

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يستقبل إنتر ميلان بنظيره نابولي في ملعب سان باولو ، في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي ، يوم الاثنين 06 يناير 2020.

حقق نادي إنتر ميلان فوزًا كبيرًا على نظيره جنوة بأربعة أهداف دون رد ، حيث فاز فريق نابولي على ساسولو بهدفين دون رد ، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي ، وإنتر ميلان في صدارة الدوري الإيطالي جدول الدوري ، برصيد 42 نقطة ، وفارق الأهداف على قمة يوفنتوس ، وفريق نابولي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

ليس هناك شك في أن مشجعي الجولة الساحرة في كل مكان حول العالم ، وخاصة مشجعي الدوري الإيطالي ، بالإضافة إلى مشجعي نابولي وأيضًا من أنتر ميلان ، ينتظرون بشغف ولا شك أنهم يبحثون حاليًا عن تاريخ المباراة بين نابولي وإنتر ميلان ، بالإضافة إلى القنوات التي تحمل مباراة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة انتر ميلان ونابولي

البطولة الدوري الايطالي

الجولة الأسبوع 18

موعد المباراة 06-01-2020

توقيت المباراة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 4

معلق المباراة حفيظ دراجي

ملعب المباراة سان باولو

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية يوم الإثنين 6 يناير 2020 إلى استاد سان باولو معقل فريق نابولي الإيطالي في العاشرة إلا ربع مساءً لمتابعة مباراة نابولي وإنتر ميلان في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

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تنطلق مباراة نابولي وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport 4 HD.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة نابولي وإنتر ميلان بث مباشر، حيث يحتل إنتر ميلان المركز الأول برصيد 42 نقطة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 3 مباراة وخسر مباراة واحدة. بينما يحتل نابولي المركز الثامن برصيد 24 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 6 مباريات.

* التشكيل المتوقع :

- تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة نابولي :-

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: جودين - دى فريج - سكرينيار

خط الوسط: دى امبروزو - فيتشينو - بوليتانو - فاليرو - بروزوفيتش

خط الهجوم: لوكاكو - لاوتارو مارتينيز

- تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة إنتر ميلان :

حراسة المرمى : أليكس ميريت

خط الدفاع : جيوفاني دي لورينزو – كوليبالي – هيساي – مانولاس

خط الوسط : إلماس – لوريرو – أمين يونس

خط الهجوم : فابيان – لوزانو – ميرتينز.