اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش يوفنتوس جودة متعددة NOW

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مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي لمباراة الأسبوع الثامن عشر من الدوري للموسم 2019-2020 في إطار مباراة الذهاب من مباريات الجولة الأولى ، وستعقد المباراة اليوم ، الاثنين ، في أرض استاد أليانز ستاديوم ، معقل يوفنتوس ، بطل الدوري الإيطالي للموسم الماضي . الذي سيستضيفه خصمه ، فريق كالياري ، في مواجهة قوية من الجولة الثامنة عشرة ، والمباراة بين يوفنتوس وكالياري ستبدأ اليوم ، الاثنين ، الساعة 5:00 مساءً ، المملكة العربية السعودية وفي الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر .

مباراة يوفنتوس وكالياري فى الدورى الايطالى

يوفنتوس ، صاحب المركز الثاني في الموسم الحالي قبل الجولة اليوم ، برصيد 42 نقطة ، بالتساوي مع إنتر ميلان ، زعيم الدوري في عدد النقاط ، ولكن بفارق الأهداف من الجوفي ، كانت آخر مباراة لعبها هي الأخيرة عام في نهائي كأس السوبر الإيطالية ، حيث خسر يوفنتوس أمام خصمه لاتسيو وخسر لقب البطولة لصالح لاتسيو كانت النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، في حين أن المباراة الأخيرة التي لعبها يوفنتوس في الدوري الإيطالي كانت أمام فريق سامبدوريا ، الذي انتهى بفوز يوفنتوس خارج منزله ، بهدفين مقابل هدف واحد في الدوري.

على الجانب الآخر ، كضيف ، يواجه فريق كالياري اليوم في مباراة الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإيطالي للمباراة الأولى ، ويحتل فريق كالياري المركز السادس برصيد 29 نقطة قبل المواجهة اليوم. خسر الفريق مباراتين ، كانت آخر مباراة لكالياري في عام 2019 وخسر في المواجهة خارج ملعبه أمام فريق خصمه أودينيزي ، الذي انتهى بهدفين مقابل واحد

موعد مباراة يوفنتوس وكالياري

البطولة الدوري الايطالي

الجولة الأسبوع 18

موعد المباراة 06-01-2020

توقيت المباراة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 4

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معلق المباراة عصام الشوالي

ملعب المباراة أليانز ستاديوم

الدورى الايطالى

الدوري الإيطالي

كالياري

مباراة يوفنتوس

مباراة يوفنتوس وكالياري

موعد مباراة يوفنتوس

موعد مباراة يوفنتوس وكالياري

يوفنتوس