اونلاين | «يلا شووت» NOW مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر كورة جول ONLINE رابط ماتش يوفنتوس LIVE

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موعد مباراة يوفنتوس وكالياري، حيث يستضيف نادي يوفنتوس نظيره فريق كالياري، في مباراة هامة وقوية ومثيرة بين الفريقين ، في المباراة المقرر لها بين يوفنتوس وكالياري، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت السعودية ، من مساء يوم الأثنين، الموافق 6 يناير الجاري، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم “كالتشيو”.

يدخل نادي يوفنتوس المباراة أمام كالياري، رافعًا شعار الفوز وحصد النقاط الثلاثة ولا بديل عنه، من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة، بعد خسارة كأس السوبر الإيطالي، على يد لاتسيو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما في السعودية، حيث يحتل نادي يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز في 13 وتعادل في 3 مباريات، وخسر في مباراة واحدة فقط، ويأتي فريق كالياري في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكالياري، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين يوفنتوس وكالياري، عبر قناة “beIN SPORTS HD 4″، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي لمباراة الأسبوع الثامن عشر من الدوري للموسم 2019-2020 في إطار مباراة الذهاب من مباريات الجولة الأولى ، وستعقد المباراة اليوم ، الاثنين ، في أرض استاد أليانز ستاديوم ، معقل يوفنتوس ، بطل الدوري الإيطالي للموسم الماضي . الذي سيستضيفه خصمه ، فريق كالياري ، في مواجهة قوية من الجولة الثامنة عشرة ، والمباراة بين يوفنتوس وكالياري ستبدأ اليوم ، الاثنين ، الساعة 5:00 مساءً ، المملكة العربية السعودية وفي الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر .